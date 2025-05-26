Трамп заявил, что слова Зеленского создают проблемы для Украины

— Президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он это делает. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить, — написал Трамп, добавив, что это война Зеленского, президента Росси Владимира Путина и экс-президента США Джо Байдена.