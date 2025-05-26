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Трамп заявил, что слова Зеленского создают проблемы для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского постоянно приводят к проблемам для страны.

Президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского постоянно приводят к проблемам для страны.

— Президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он это делает. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить, — написал Трамп, добавив, что это война Зеленского, президента Росси Владимира Путина и экс-президента США Джо Байдена.

Трамп также вновь выразил недовольство недавним российским ударом по территории Украины, предположив, что стремление России захватить всю Украину может «привести к краху России». Однако он не объяснил, что именно имеет в виду.

Ранее западные СМИ сообщили, что по Украине в ночь 25 мая ударили 367 российских беспилотников, что стало самой крупной воздушной атакой с начала специальной военной операции.

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев сообщил, что Россия передаст Украине наработки меморандума по мирному урегулированию военного конфликта в ближайшие дни.