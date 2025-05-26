Куклы для взрослых: психологи объяснили моду на пушистых монстров Лабубу

«Почему именно взрослые западают на этих монстров? Здесь идет желание повторить то, что у нас уже было. Раньше брелками тоже очень активно пользовались, и подобные игрушки тоже были. Желание обладать такой игрушкой — это ностальгия. Также это может быть связано с желанием быть более стильным и быть в тренде или отсутствием желания идти в сторону взросления», — объяснила эксперт.