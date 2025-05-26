Куклы для взрослых: психологи объяснили моду на пушистых монстров Лабубу

Плюшевые монстры Лабубу стали популярны не только у детей, но и у взрослых. Оригинальные игрушки стоят от 10 тысяч рублей, а копию можно приобрести в разы дешевле. С чем связана растущая популярность монстров, корреспондент aif.ru рассказали эксперты.
Секрет популярности кроется в отличной работе маркетологов.
Популярность плюшевых игрушек Лабубу является заслугой маркетологов, объяснила практикующий психолог Анастасия Пономаренко.
«Это просто мода. Надо дать должное маркетологам, которые поработали великолепно, что эти игрушки стали пользоваться спросом, что они в тренде», — объяснила эксперт, добавив, что эта мода достаточно быстро пройдет.
По мнению психолога Дарьи Дугенцовой, популярности Лабубу способствовала раскрутка в соцсетях: люди захотели повторить то, что они увидели.
«Странные нестандартные плюшевые монстры отлично работают на фото и видео и быстро расходятся по соцсетям. Максимально необычный дизайн вызывает обсуждения, мемы, челленджи. Это запуская вирусный контент, что провоцирует яркое желание повторить. Раз блогеры выставили, то подростки или даже взрослые люди, которые следят за тем или иным блогером, хотят повторить все то же самое», — объяснила Дугенцова.
Детские игрушки выбирают инфантильные взрослые.
Еще одной причиной популярности Лабубу, по словам Пономаренко, стала инфантильность взрослых.
«Мы живем в инфантильный век и взрослые люди, несмотря на возраст, сегодня остаются детьми все дольше и дольше. Поэтому их привлекают игрушки, какие-то оригинальные вещи, которые могут быть популярным у детей», — отметила Пономаренко.
Психолога Дарья Дугенцова уточнила, что плюшевые монстры привлекают взрослых, которые не хотят взрослеть.
«Почему именно взрослые западают на этих монстров? Здесь идет желание повторить то, что у нас уже было. Раньше брелками тоже очень активно пользовались, и подобные игрушки тоже были. Желание обладать такой игрушкой — это ностальгия. Также это может быть связано с желанием быть более стильным и быть в тренде или отсутствием желания идти в сторону взросления», — объяснила эксперт.
Эффект милого ужаса и ностальгия.
Еще одной причиной популярности Лабубу стал ее внешний вид, отметила психолог Дугенцова.
«Речь идет об эффекте милого ужаса, типа cute horror. Игрушки объединяют милую форму, мягкий плюш, округлые миловидные черты с элементами пугающего или готического такого дизайна. У них такие зубки, глазки, искажения. Современные исследования показывают, что такое сочетание вызывает сильный эмоциональный отклик, одновременно отталкивает и притягивает», — объяснила она.
Внешний вид связан и с ностальгией, которую вызывают Лабубу, поэтому такие игрушки хочется купить, считает Дугенцова.
«У нас же тоже были такие подобные вещи, пугающие игрушки, поэтому эти хорроры активизируют приятные воспоминание вызывают ностальгию, некую привязанность, желание обладать предметом, как частью уютного ужаса из прошлого», — отметила эксперт.
Пик популярности продлится год.
Пик популярности плюшевых монстров Лабубу может продлится год, считает психолог Дарья Дугенцова.
«История похожа на Хагги Вагги. Там, на самом деле, пик популярности длился приблизительно год. Затем продукт становился уже частью такой страшно милой субкультуры и остается актуальным и сейчас. Но он перешел в категорию желания для младших школьников, а массовый интерес, естественно, спадает», — объяснила эксперт.