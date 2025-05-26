В Братске прошла военная реконструкция битвы за Днепр

Жители Братска и окрестностей стали свидетелями уникального зрелища — масштабной реконструкции боя за Днепр, посвященной 80-летию Великой Победы. На острове Тенга развернулось эпическое действо «Днепровский рубеж сержанта Коньшакова». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Заксобрания региона, в мероприятии участвовал депутат Олег Попов. Он был в образе бойца Красной Армии.
— Мы воссоздали события, произошедшие 24 сентября 1943 года на Днепре. Непосредственно в этой сцене приняли участие более 50 человек. В этом году впервые была задействована пушка ОБ-25, командиром которой являлся Андрей Коньшаков. Такое зрелищное и массовое мероприятие помогает современным поколениям братчан лучше понять, что происходило в те страшные, но вместе с тем славные годы. И оценить подвиг всего народа на примере своего земляка, — рассказал парламентарий после постановки.
В сентябре 1943 года его расчет проявил невероятное мужество, отразив четыре контратаки врага и удержав стратегически важный плацдарм даже после выхода орудия из строя. Этот подвиг был отмечен высшей наградой — званием Героя Советского Союза.
После войны герой внес свой вклад в развитие родного края, участвуя в строительстве Братской ГЭС. Сегодня память о нем живет не только в названии улицы, но и в таких масштабных мероприятиях, позволяющих современникам буквально прикоснуться к истории.