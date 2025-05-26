В Братске прошла военная реконструкция битвы за Днепр

— Мы воссоздали события, произошедшие 24 сентября 1943 года на Днепре. Непосредственно в этой сцене приняли участие более 50 человек. В этом году впервые была задействована пушка ОБ-25, командиром которой являлся Андрей Коньшаков. Такое зрелищное и массовое мероприятие помогает современным поколениям братчан лучше понять, что происходило в те страшные, но вместе с тем славные годы. И оценить подвиг всего народа на примере своего земляка, — рассказал парламентарий после постановки.