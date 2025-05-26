С июня во Владивостоке появятся ещё две платные муниципальные парковки

Первая парковка (участок № 440) расположится на участке Океанского проспекта от кольца Первой Речки в сторону остановки «Некрасовская». С одной стороны дороги, в парковочном кармане у дома № 90, оборудуют четыре места. С другой стороны, от дома № 143 до № 117, появится 51 парковочное место и шесть мест для маломобильных водителей.