С июня во Владивостоке появятся ещё две платные муниципальные парковки

С июня во Владивостоке начнут работу ещё две платные муниципальные парковки. Новые зоны появятся на Океанском проспекте и улице Толстого, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Цифровое Приморье».
Первая парковка (участок № 440) расположится на участке Океанского проспекта от кольца Первой Речки в сторону остановки «Некрасовская». С одной стороны дороги, в парковочном кармане у дома № 90, оборудуют четыре места. С другой стороны, от дома № 143 до № 117, появится 51 парковочное место и шесть мест для маломобильных водителей.
Вторая платная зона (участок № 450) откроется на улице Толстого — вдоль здания № 41 В. Там обустроят 19 обычных мест и три — для водителей с ограниченными возможностями.
Общая вместимость двух новых участков — 83 машиноместа. Стоимость парковки для автомобилей категории «В» составит 75 рублей в час.
«На всех парковках действует правило оплаты в течение первых 15 минут стоянки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новые автопарковки вводятся в эксплуатацию согласно соответствующим нормативным актам администрации Владивостока.
С учётом нововведений во Владивостоке будет работать уже 44 муниципальные парковки открытого типа.