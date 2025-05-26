Стекло или жестяная тара: Life.ru выяснил признаки качественного консервированного горошка

Важно обращать внимание на несколько ключевых аспектов, чтобы обеспечить безопасность и качество продукта. Во-первых, необходимо проверять целостность упаковки: банка не должна быть вздутой, повреждённой или иметь следы ржавчины. Это может свидетельствовать о нарушении герметичности и развитии вредных микроорганизмов, что в свою очередь может привести к отравлению.
Не менее значимым фактором при выборе является дата производства. Как правило, консервы, произведённые с конца мая по конец июля делают из свежего горошка, а в остальное время — из сублимированного или быстро быстрозамороженного. Срок хранения не должен превышать три года.
Основное внимание следует уделить составу — в перечне ингредиентов должны присутствовать только вода, зелёный горошек, соль и сахар. Любые добавки и загустители нежелательны. Прозрачность жидкости внутри банки также играет важную роль. Мутный рассол может быть признаком использования некачественного сырья или нарушения технологии. Качественные горошины однородны по размеру, без потемнений и механических повреждений. Чрезмерно крупные экземпляры могут оказаться жёсткими и перезрелыми.
Исследование Роскачества также показало, что зелёный горошек в жестяной таре не уступает по качеству горошку в стекле.
А ранее аналитики провели исследование, которое показало значительное подорожание ингредиентов для традиционного русского винегрета. Стоимость приготовления этого салата теперь обходится россиянам в среднем на 24% дороже по сравнению с прошлым годом.