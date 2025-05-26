Стекло или жестяная тара: Life.ru выяснил признаки качественного консервированного горошка

Важно обращать внимание на несколько ключевых аспектов, чтобы обеспечить безопасность и качество продукта. Во-первых, необходимо проверять целостность упаковки: банка не должна быть вздутой, повреждённой или иметь следы ржавчины. Это может свидетельствовать о нарушении герметичности и развитии вредных микроорганизмов, что в свою очередь может привести к отравлению.