В Иркутске закроют проезд по улице Крымской с 26 мая

В Иркутске предстоит очередное перекрытие на дороге. В этот раз с 26 мая до 10 июня проезд закроют на участке по улице Крымской. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации областного центра.
— С 26 мая по 10 июня будет закрыто движение транспорта по улице Крымской на участке от пересечения со Шпачека до пересечения с Алтайской, — поделились в администрации.
Ограничение связано с проведением аварийных работ на тепловых сетях. Водителей просят учитывать изменения в движении при выборе маршрута и соблюдать правила дорожного движения.