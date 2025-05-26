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В Иркутске закроют проезд по улице Крымской с 26 мая

Ограничение продлиться до 10 июня.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске предстоит очередное перекрытие на дороге. В этот раз с 26 мая до 10 июня проезд закроют на участке по улице Крымской. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации областного центра.

— С 26 мая по 10 июня будет закрыто движение транспорта по улице Крымской на участке от пересечения со Шпачека до пересечения с Алтайской, — поделились в администрации.

Ограничение связано с проведением аварийных работ на тепловых сетях. Водителей просят учитывать изменения в движении при выборе маршрута и соблюдать правила дорожного движения.