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В Домодедово, Жуковском, Внуково временно ограничили на приём и выпуск ВС

Пресс-секретарь Росавиации отметил, что временные меры были введены в целях безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на вылет и посаду квоздушных судов (ВС) были введены в аэропорту Калуге, а также в Домодедово, Внуково, Жуковском, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временные ограничения на их прием и выпуск действуют в аэропортах “Внуково”, “Домодедово”, “Жуковский” (Раменское) и Калуга (Грабцево)», — написал официальный представитель ведомства Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

По словам пресс-секретаря, указанный режим необходим для обеспечения безопасности гражданских рейсов.

Напомним, ночью 26 мая мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника, которые летели в сторону российской столицы.