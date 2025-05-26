В Домодедово, Жуковском, Внуково временно ограничили на приём и выпуск ВС

Временные ограничения на вылет и посаду квоздушных судов (ВС) были введены в аэропорту Калуге, а также в Домодедово, Внуково, Жуковском, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Временные ограничения на их прием и выпуск действуют в аэропортах “Внуково”, “Домодедово”, “Жуковский” (Раменское) и Калуга (Грабцево)», — написал официальный представитель ведомства Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
По словам пресс-секретаря, указанный режим необходим для обеспечения безопасности гражданских рейсов.
Напомним, ночью 26 мая мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника, которые летели в сторону российской столицы.