Вау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского моста

По словам Назарова, предложения как-то скрасить время ожидания гостей полуострова перед въездом на Крымский мост и сделать его полезным для планирования дальнейшего путешествия поступали в Крымский туристский центр задолго до майских праздников. И хотя в этом месте маршрута есть определенные сложности, выход был найден.
«Мы понимаем, что в основном, когда образуется пробка, люди находятся на автодороге, а это зона повышенной опасности, и находиться там вне машины не рекомендуется никому. Поэтому нами был выбран, на мой взгляд, оптимальный вариант. Мы знакомимся с гостем на последней АЗС», — рассказал директор Крымского туристского центра.
Понимая, что впереди их ждет некоторое время ожидания, туристы перед подъездом к пропускным пунктам на Крымском мосту заедут за водой, может быть, перекусить или просто выйти из машины размять ноги, объяснил Назаров. И отметил, что именно в этот момент задача представителей туристического центра познакомиться с гостями полуострова, снабдить полиграфическими материалами и подключить к социальным медиа турцентра и к боту «Гостеприимный Крым».
Туристам предлагают скачать несколько путеводителей по тем регионам полуострова, которые им наиболее интересны, и пока они в ожидании, могут составить наиболее привлекательные для них маршруты, добавил представитель турцентра.
А если появится дополнительный вопрос, в боте можно связаться с нами (Крымским туристским центром — ред.). В тот же момент мне на телефон придет уведомление, и я лично перераспределю на менеджера, который поможет с экскурсией, выбором места, консультацией. Любой гость у нас без внимания точно не останется.
И отметил, что, как правило, туристы, направляющиеся в Крым, в определенной мере знают, чего хотят от отдыха, но те возможности, которые откроют сотрудники турцентра, однозначно будут полезными.
«Мы все же немножко больше знаем (о Крыме — ред.), и точно это предложим — и эффект “Вау!” туристы точно получат», — подытожил директор Крымского туристского центра.