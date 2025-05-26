Вау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского моста

Понимая, что впереди их ждет некоторое время ожидания, туристы перед подъездом к пропускным пунктам на Крымском мосту заедут за водой, может быть, перекусить или просто выйти из машины размять ноги, объяснил Назаров. И отметил, что именно в этот момент задача представителей туристического центра познакомиться с гостями полуострова, снабдить полиграфическими материалами и подключить к социальным медиа турцентра и к боту «Гостеприимный Крым».