В России создают тест-системы для ранней диагностики рака печени

В основе разрабатываемых тест-систем лежат технологии транскриптомики и эпитранскриптомики, позволяющие изучать молекулы РНК и их химические модификации. «Эпитранскриптомные методы обладают высокой предсказательной способностью, что открывает новые горизонты в персонализированной медицине. Мы можем не только оценивать риск возникновения опухоли, но и прогнозировать ее поведение, что особенно важно для выбора тактики лечения. Это принципиально новый подход, который меняет парадигму диагностики рака», — приводятся в сообщении слова руководителя исследования, заведующего лабораторией генетических технологий Дмитрия Костюшева.