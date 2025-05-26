В России создают тест-системы для ранней диагностики рака печени

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Специалисты Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разрабатывают тест-системы для ранней диагностики рака печени и прогнозирования течения болезни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученые Сеченовского Университета начали разработку тест-систем способных прогнозировать развитие гепатоцеллюлярного рака печени. Проект, направленный на раннюю диагностику и оценку рисков развития рака, может повысить пятилетнюю выживаемость пациентов на 50−80%», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, ученые планируют завершить доклинические испытания тест-систем в этом году. Результатом должен стать прототип набора реагентов, готовых для использования в лабораториях.
В основе разрабатываемых тест-систем лежат технологии транскриптомики и эпитранскриптомики, позволяющие изучать молекулы РНК и их химические модификации. «Эпитранскриптомные методы обладают высокой предсказательной способностью, что открывает новые горизонты в персонализированной медицине. Мы можем не только оценивать риск возникновения опухоли, но и прогнозировать ее поведение, что особенно важно для выбора тактики лечения. Это принципиально новый подход, который меняет парадигму диагностики рака», — приводятся в сообщении слова руководителя исследования, заведующего лабораторией генетических технологий Дмитрия Костюшева.
Исследования ведутся при поддержке программы развития Сеченовского университета на 2025−2036 годы в рамках реализации программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети») и гранта РНФ (22−75−10032).