Над Солнцем появилась «огненная птица»: что это такое

Ученые заметили оптический объект над Солнцем, похожий на птицу. Он превышает размер Земли более чем в десять раз. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.
«Красивый и отчасти загадочный снимок поступил вчера с одного из телескопов LASCO. На изображении как будто бы отчетливо видна птица или летательный аппарат с тянущимся за ним пламенным следом», — говорится в материале.
Отмечается, что только размер крыла этой «птицы» около 150 тысяч километров, что более чем в десять раз больше Земли. Сам объект находится на высоте около двух миллионов километров над Солнцем.
В лаборатории назвали подобные изображения со структурами с плазменным следом, правда, крайне редкими.
Ранее в ИКИ РАН сообщили, что в ночь на воскресенье, 25 мая, на Солнце произошла мощная вспышка высочайшего класса X. По данным Института прикладной геофизики, продолжительность вспышки составила 17 минут.
Также индийские астрономы сообщили, что впервые в истории науки наблюдали мощнейшую солнечную вспышку в ультрафиолете. Это позволило наблюдать рождение грозного феномена, а в будущем научиться вспышки предсказывать. Наблюдение сделал индийский аппарат Aditya-L1 еще год назад, но результаты, после тщательного анализа, опубликованы только сейчас.
Кроме того, ученые сообщили, что нашу цивилизация способно погубить многое: массовое извержение вулканов, падение гигантского астероида или кометы, эпидемия какого-нибудь смертельного недуга, ядерная война, очень мощная солнечная вспышка или взрыв сверхновой, расположенной где-то неподалеку от Земли.
Исследования, которые недавно провели итальянские геофизики из Университета Базиликата в Потенцо, выявили очевидную на их взгляд, взаимосвязь землетрясений и процессов, происходящих на нашем светиле. Они наложили график солнечных вспышек на график глобальной сейсмической активности и увидели: графики совпадают.
А четыре года назад на Солнце произошла серия мощных взрывов, которая продолжалась пять часов без перерыва. Полыхавшее вспышками пятно — активная зона размером с Землю — находилось за видимым краем Солнца. С чем нам сильно повезло — «плевки» выбросов солнечного вещества летели мимо. А попав, могли бы нанести серьезный урон человеческой цивилизации, спалив все трансформаторные подстанции, а то и линии электропередач. Потоки заряженных частиц могли бы погубить и космонавтов с астронавтами, находящихся на орбите.