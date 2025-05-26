Над Солнцем появилась «огненная птица»: что это такое

А четыре года назад на Солнце произошла серия мощных взрывов, которая продолжалась пять часов без перерыва. Полыхавшее вспышками пятно — активная зона размером с Землю — находилось за видимым краем Солнца. С чем нам сильно повезло — «плевки» выбросов солнечного вещества летели мимо. А попав, могли бы нанести серьезный урон человеческой цивилизации, спалив все трансформаторные подстанции, а то и линии электропередач. Потоки заряженных частиц могли бы погубить и космонавтов с астронавтами, находящихся на орбите.