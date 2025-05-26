На Широкой речке в Екатеринбурге открыли важный проезд

С 26 мая на Широкой Речке в Екатеринбурге открыли сквозное движение. Там убрали дорожные блоки с важного участка улицы Хрустальногорской. Сейчас по этой улице активно ездят автомобили, сообщают в мэрии.
В связи с открытием участка дороги изменены маршруты автобусов № 46, № 50 и № 55. Это необходимо для сокращения время ожидания.
— У маршрута № 46 «Ландау — Папанина» будет отменена конечная остановка «ТЦ Лента», его направят до остановки «Ландау» на улице Рябинина, — уточняют в администрации Екатеринбурга.
А вот маршрут № 50 продлен до остановки «Широкая Речка» с проездом по улицам Хрустальногорская, Суходольская и Феофанова. На этом участке добавят новые остановки: «Евгения Савкова» и «Архитектора Белянкина».
Продлили и маршрут № 55. Теперь он будет ходить до «Поселка Мичуринского» по улицам Хрустальногорская, Суходольская, Евгения Савкова, Карасьевская и Осоковая. В направлении к поселку появились остановки «Архитектора Белянкина», «Евгения Савкова», «Хрустальногорская», «Мичуринский», «Школа № 25», «Карасьевская» и «Майская». В обратном направлении — «Майская», «Школа № 25», «Мичуринский», «Косотурская», «Школа № 31», «Евгения Савкова», «Архитектора Белянкина».