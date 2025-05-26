На Широкой речке в Екатеринбурге открыли важный проезд

Продлили и маршрут № 55. Теперь он будет ходить до «Поселка Мичуринского» по улицам Хрустальногорская, Суходольская, Евгения Савкова, Карасьевская и Осоковая. В направлении к поселку появились остановки «Архитектора Белянкина», «Евгения Савкова», «Хрустальногорская», «Мичуринский», «Школа № 25», «Карасьевская» и «Майская». В обратном направлении — «Майская», «Школа № 25», «Мичуринский», «Косотурская», «Школа № 31», «Евгения Савкова», «Архитектора Белянкина».