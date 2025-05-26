Прямые рейсы в Сочи запустят из Уральска

Полеты с 5 июня будет совершать иркутская авиакомпания IrAero.
В целом, до 25 октября из Уральска доступны шесть внутренних и четыре международных направления.
С 3 июня снова можно будет улететь в Шымкент, рейсы дважды в неделю.
Полеты в Туркестан по прежнему графику — по средам и субботам с авиакомпанией Scat.
В Актау количество рейсов увеличат с 3 до 5 в неделю. А в Астану и Алматы с 20 мая добавят по семь дополнительных рейсов.
Также продолжаются полеты во Франкфурт, Шарм-эль-Шейх и Анталью.
В Египет полеты совершаются на Boeing от Scat, а в Турцию — на бортах Scat и FlyArystan.