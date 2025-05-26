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Прямые рейсы в Сочи запустят из Уральска

АСТАНА, 26 мая — Sputnik. Прямые рейсы в Сочи запустят из Уральска, сообщила пресс-служба казахстанского аэропорта.

Источник: Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Полеты с 5 июня будет совершать иркутская авиакомпания IrAero.

В целом, до 25 октября из Уральска доступны шесть внутренних и четыре международных направления.

С 3 июня снова можно будет улететь в Шымкент, рейсы дважды в неделю.

Полеты в Туркестан по прежнему графику — по средам и субботам с авиакомпанией Scat.

В Актау количество рейсов увеличат с 3 до 5 в неделю. А в Астану и Алматы с 20 мая добавят по семь дополнительных рейсов.

Также продолжаются полеты во Франкфурт, Шарм-эль-Шейх и Анталью.

В Египет полеты совершаются на Boeing от Scat, а в Турцию — на бортах Scat и FlyArystan.