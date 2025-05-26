В Красноярске на Предмостной площади построят Дворец молодежи

Новый объект появится на месте, где ранее располагались КТЗ и «Планета Красноярск», а также где планировалось возведение Поздеев-центра. Эскизы будущего молодежного центра были представлены весной текущего года.
Проект, разработанный краевым министерством строительства, подписан региональным премьером Сергеем Верещагиным. Общая площадь под комплексное развитие составит 49,4 тысячи квадратных метров. Постановление утвердит список земельных участков, находящихся в краевой собственности, а также определит капитальные объекты, которые необходимо будет снести.
Согласно документу, новое здание будет четырехэтажным, а застройка территории составит около 40% (либо 60% в случае реконструкции существующих объектов). В пояснительной записке к проекту объект упоминается как Дворец молодежи.
Ожидается, что стоимость возведения «Площади первых» составит около 4,54 миллиарда рублей, а реализация проекта запланирована на период с 2025 по 2029 год.
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