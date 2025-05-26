В аэропортах Калуги, Ярославля и Нижнего Новгорода сняли ограничения

В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля вновь разрешены посадка и вылет воздушных судов.
Как сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко, ранее действовавшие ограничения были отменены. Об этом Кореняко проинформировал в своём Telegram-канале.
Ограничительные меры, введённые с целью обеспечения безопасности гражданской авиации, начали действовать в разное время: в Нижнем Новгороде — с 00:48 мск, в Калуге — с 04:38 мск, в Ярославле — с 23:10 мск предыдущего дня.
Между тем временные ограничения на вылет и посаду воздушных судов (ВС) были введены в аэропорту в Калуге, а также в Домодедово, Внуково, Жуковском.