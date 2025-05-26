Жители Перми жалуются на мусор, оставленный после забега на набережной

Пермяки пожаловались на кучу мусора после проведения полумарафона «ЗаБег РФ» сайту perm.aif.ru.
Вечером 25 мая жители города, решившие прогуляться вдоль Камы, заметили оставшийся после марафона мусор.
На кадрах видео, которое прислали в редакцию сайта perm.aif.ru, видно, что на городской набережной валяются пластиковые стаканчики и бутылки для воды, которыми пользовались спортсмены.
Пермячка пожаловалась на организацию забега и городскую администрацию. Женщина призывает навести порядок.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что жители Перми возмутились состоянием собачьей площадки в микрорайоне Железнодорожный. В 2025 году конструкции для тренировок питомцев начали разрушаться, а на территории копится мусор.