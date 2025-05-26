Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Перми жалуются на мусор, оставленный после забега на набережной

Полумарафон прошёл в Перми 25 мая.

Источник: Аргументы и факты

Пермяки пожаловались на кучу мусора после проведения полумарафона «ЗаБег РФ» сайту perm.aif.ru.

Вечером 25 мая жители города, решившие прогуляться вдоль Камы, заметили оставшийся после марафона мусор.

На кадрах видео, которое прислали в редакцию сайта perm.aif.ru, видно, что на городской набережной валяются пластиковые стаканчики и бутылки для воды, которыми пользовались спортсмены.

Пермячка пожаловалась на организацию забега и городскую администрацию. Женщина призывает навести порядок.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что жители Перми возмутились состоянием собачьей площадки в микрорайоне Железнодорожный. В 2025 году конструкции для тренировок питомцев начали разрушаться, а на территории копится мусор.