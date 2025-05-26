Школьники рассказали о «самом страшном» экзамене

На втором месте по сложности сдачи экзамена учащиеся школ отмечают математику. Также в топ непростых предметов входит обществознание. Отмечается, что в среднем выпускники тратят на подготовку к итоговым испытаниям от трех до четырех часов ежедневно. Более 50% школьников отмечают, что в ходе подготовки сталкиваются с сильной усталостью и опустошенностью.