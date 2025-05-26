Уже почти не школьники. Впереди у ребят выпускные экзамены и балы

Очередной учебный марафон подошёл к финишу: в этом году только в Ростовской области более 61 тыс. ребят покинут школьные стены. Уроки и перемены, контрольные работы и «домашка» — всё это уже позади. Впереди выпускные экзамены и балы.
Сколько всего выпускников донском регионе? Какие предметы они выбрали для сдачи ЕГЭ? С какими проблемами сталкиваются родители? Выяснял rostov.aif.ru.
ЕГЭ страшнее, чем ОГЭ?
В этом году последний звонок на Дону прозвенел для 45 тыс. 9-классников и почти для 16 тыс. выпускников 11-х классов. В некоторых школах в целях безопасности праздник провели в актовых залах, а не на улице. Участие родителей ограничили.
Выпускные экзамены уже идут: ОГЭ для учащихся 9-х классов начался 21 мая и продлится по 2 июля. Одиннадцатиклассники, студенты среднего профессионального образования (СПО) и выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ с 23 мая по 4 июля. Кроме того, участники ЕГЭ смогут по желанию пересдать один из предметов 3 и 4 июля. В последнее время всё заметней тенденция, когда ученики, окончив 9 классов, решают продолжить обучение в колледжах. Поступать в них планируют больше половины девятиклассников. Так можно быстрее получить профессию и начать работать. Или совмещать учёбу с работой.
Но есть и другие причины. Одна из них — страх перед ЕГЭ.
«По своему опыту скажу, что ребята больше боятся сдавать ЕГЭ, чем ОГЭ. Сегодня многие идут получать высшее образование через колледж — сдавать ЕГЭ в этом случае не придётся, — говорит преподаватель математики одной из донских школ Наталья Романова. — К сожалению, в этом году Ростовская область не попала в эксперимент по сдаче ОГЭ в 2025 году, когда для получения аттестата об общем образовании девятиклассники должны были сдать ОГЭ только по русскому языку и математике. Нашим ребятам придётся, как и раньше, сдавать ещё два предмета по выбору».
Чем могут помочь в этой ситуации мамы и папы?
«Сдача выпускных, а затем и вступительных экзаменов — очень стрессовый период для неокрепшей психики подростка. Здесь очень важна поддержка родителей. Сложность в том, что они сами в стрессе. Надо взять себя в руки. Поддерживайте ребёнка, не сравнивайте его с другими, не пугайте провалом. Уверенность близких в том, что сын или дочь справится — лучшая мотивация и поддержка, — говорит психолог Наталья Иванченко. — Не ругайте ребёнка, если случилась неудача — очень часто именно с них начинается успех. Альберт Эйнштейн — такой пример. Его неудача с поступлением в вуз стала отправной точкой для будущих достижений этого великого учёного».
Престиж колледжей и техникумов подняли и различные профориентационные проекты. Такие как «Билет в будущее» и «WorldSkills Russia». Среднее профобразование стало даже модным.
«Мои родители сначала были в шоке, когда я сказал, что не пойду в 10-й, а хочу поступить в колледж связи и информатики в Ростове. Особенно тяжело восприняла эту новость мама. Сейчас она уже поддерживает меня. Мы съездили в колледж, она посмотрела и убедилась, что я получу там не только образование, но и хорошие перспективы», — рассказал выпускник 9-го класса из Таганрога Михаил Артёмов.
А ещё многие родители считают, что их дети должны уметь что-то делать руками. Так они и работу смогут найти быстрее, и в жизни эти навыки не помешают.
Бал и пикник на природе.
После сдачи экзаменов ребятам выдадут аттестаты — это уже последнее школьное мероприятие. Конечно, будет ещё и выпускной вечер. Где и как его проводить, совместно решают педагоги, родители и сами ученики.
«Мы решили торжественную часть провести в школе, а потом покататься по Дону на теплоходе и поехать на базу отдыха. Сначала хотели устроить праздник в кафе, но это и дороже, и впечатления не те. Мне уже много лет, а свой первый взрослый рассвет на Дону после выпускного я помню, как вчера», — делится мама выпускницы 11 класса из Ростова Ольга Маринина.
Отвечать за безопасность вечернего и ночного мероприятий должны его организаторы. Если выпускные балы проводятся за переделами школ, ответственность возлагается на родителей школьников.
Отвечать за безопасность вечернего и ночного мероприятий должны его организаторы. Если выпускные балы проводятся за переделами школ, ответственность возлагается на родителей школьников.
Из ограничений в дни проведения выпускных мероприятий в Ростовской области будет действовать запрет на продажу алкоголя. На заведения общепита это не распространяется. Не отменён и запрет на фейерверки и салюты.
В остальном прощаться со школой, праздновать и веселиться разрешается без дополнительных ограничений.
Rostov.aif.ru желает всем выпускникам удачи на экзаменах и в жизни!