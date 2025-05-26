Уже почти не школьники. Впереди у ребят выпускные экзамены и балы

«Сдача выпускных, а затем и вступительных экзаменов — очень стрессовый период для неокрепшей психики подростка. Здесь очень важна поддержка родителей. Сложность в том, что они сами в стрессе. Надо взять себя в руки. Поддерживайте ребёнка, не сравнивайте его с другими, не пугайте провалом. Уверенность близких в том, что сын или дочь справится — лучшая мотивация и поддержка, — говорит психолог Наталья Иванченко. — Не ругайте ребёнка, если случилась неудача — очень часто именно с них начинается успех. Альберт Эйнштейн — такой пример. Его неудача с поступлением в вуз стала отправной точкой для будущих достижений этого великого учёного».