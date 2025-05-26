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Самарские ученые Аэрокоса создали инновационный ИИ-навигатор для беспилотников

В Самарском университете имени Королёва разработали инновационный программный комплекс для навигации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под названием «Навигатор».

В Самарском университете имени Королёва разработали инновационный программный комплекс для навигации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под названием «Навигатор».

Особенностью системы стало использование искусственного интеллекта и стереозрения, что позволило значительно повысить автономность и безопасность полетов дронов.

Разработка создана по заказу компании «Транспорт будущего», специализирующейся на технологиях беспилотной авиации.

«Навигатор» способен обеспечивать автономное движение БПЛА по заданным маршрутам, избегая опасных зон и препятствий. Установленная на борту нейросеть анализирует видеопоток с камер и определяет безопасные места для посадки.

Система также может управлять несколькими дронами одновременно, координируя их полеты в единой зоне без взаимных помех. Это особенно важно при использовании БПЛА в сельском хозяйстве, где требуется обработка больших территорий с точным соблюдением границ и параметров.

Работает система на компактном одноплатном компьютере Jetson Nano, что позволяет сохранять минимальное энергопотребление и подходить для установки на малые беспилотники.

Одним из ключевых преимуществ «Навигатора» является его стереозрение — способность обрабатывать изображение с двух камер, установленных с определенным интервалом.

Такое решение обеспечивает высокую точность определения расстояния до объектов — до нескольких сантиметров на удалении в десятки метров. Это критично для предотвращения столкновений и выбора безопасного места для экстренной посадки.

Кроме того, система может ориентироваться даже при потере сигнала GPS. Она использует метод сегментации изображения местности и сравнивает текущее видео с заранее загруженными фрагментами.

Точность позиционирования таким образом достигает одного метра, что достаточно для большинства задач. Особенно это актуально в условиях сельскохозяйственных полей, где внешние ориентиры, такие как лесополосы или дороги, помогают системе корректно определять положение дрона.

В настоящее время модуль технического зрения проходит тестирование, а разработчики планируют дальнейшее развитие платформы за счет добавления новых функциональных модулей.

«Навигатор» станет важной частью отечественной экосистемы безопасности беспилотных авиационных систем и найдет применение в различных отраслях, включая сельское хозяйство, логистику и мониторинг территорий.

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