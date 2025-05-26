Эндокринолог рассказала, в какое время можно есть клубнику без вреда для здоровья

В России начался сезон клубники — любимой летней ягоды, которая радует свежим вкусом и витаминами. Но, несмотря на пользу, в клубнике содержится много простых углеводов, таких как глюкоза и фруктоза. Об этом KP.RU рассказала д.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова.
— Едим ягоды утром и днем, до 16 часов. И только как десерт после основного приема пищи. Вечером от ягод, как и от сезонных фруктов, лучше отказаться, чтобы к ночи не повысить уровень инсулина, — объяснила специалист.
Павлова посоветовала придерживаться правильной дозы — около 5−6 крупных ягод или 7−8 мелких. Это составляет примерно 150−200 граммов в день. Кроме того, если человек следит за своей фигурой, врач рекомендовала отказаться от добавления к ягодам сахара и сливок.
Эксперт отметила, что если между основными приемами пищи проходит много времени, и человек предпочитает перекусывать ягодами, например, в 11 или 16 часов, то стоит обязательно добавлять к ним белковые продукты. Это могут быть йогурт, творог или небольшой кусочек сыра.