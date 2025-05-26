Эндокринолог рассказала, в какое время можно есть клубнику без вреда для здоровья

Эксперт отметила, что если между основными приемами пищи проходит много времени, и человек предпочитает перекусывать ягодами, например, в 11 или 16 часов, то стоит обязательно добавлять к ним белковые продукты. Это могут быть йогурт, творог или небольшой кусочек сыра.