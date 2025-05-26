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Названы сроки запуска и расценки первого омского крематория

Под Омском завершилось возведение здания первого в регионе крематория. Туда уже провели электричество и теперь ведут отделочные работы, сообщает «РБК Омск».

Источник: SuperOmsk.ru

Строительством объекта занимается московская компания «Помощь», директор которой Алексей Сулоев, который также является президентом Ассоциации крематориев России, сообщил о планах запуститься уже в декабре 2025 года.

При этом Сулоев сообщил о существующей проблеме — нет возможности подключить крематорий к местному газопроводу. Если этот вопрос не удастся решить, то придется использовать газгольдер.

По словам Алексея Сулоева, запуск крематория позволит снизить цены на ритуальные услуги в Омской области. стоимость одной кремации, как ожидается, составит порядка 26 тысяч рублей.

Напомним, ранее предполагалось, что крематорий появится в районе улицы 3-й Казахстанской в Старом Кировске Омска. Проект одноэтажного здания площадью порядка 1,7 тысячи кв. м получил положительное заключение экспертизы. Крематорий должно было возводить ООО «Феникс». К участку даже провели газ, но в итоге строительство заглохло.