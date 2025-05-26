Названы сроки запуска и расценки первого омского крематория

Строительством объекта занимается московская компания «Помощь», директор которой Алексей Сулоев, который также является президентом Ассоциации крематориев России, сообщил о планах запуститься уже в декабре 2025 года.
При этом Сулоев сообщил о существующей проблеме — нет возможности подключить крематорий к местному газопроводу. Если этот вопрос не удастся решить, то придется использовать газгольдер.
По словам Алексея Сулоева, запуск крематория позволит снизить цены на ритуальные услуги в Омской области. стоимость одной кремации, как ожидается, составит порядка 26 тысяч рублей.
Напомним, ранее предполагалось, что крематорий появится в районе улицы 3-й Казахстанской в Старом Кировске Омска. Проект одноэтажного здания площадью порядка 1,7 тысячи кв. м получил положительное заключение экспертизы. Крематорий должно было возводить ООО «Феникс». К участку даже провели газ, но в итоге строительство заглохло.