Названы сроки запуска и расценки первого омского крематория

Напомним, ранее предполагалось, что крематорий появится в районе улицы 3-й Казахстанской в Старом Кировске Омска. Проект одноэтажного здания площадью порядка 1,7 тысячи кв. м получил положительное заключение экспертизы. Крематорий должно было возводить ООО «Феникс». К участку даже провели газ, но в итоге строительство заглохло.