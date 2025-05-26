В Красноярске разыскивают владельца потерявшегося хорька

Эко-парк «Гремячая грива» в Красноярском крае сообщил о необычной находке — ручном хорьке, который был обнаружен на территории парка.
«Мы надеемся, что хорек просто сбежал, а не был выброшен в лес», — отметили представители парка в социальных сетях.
Администрация парка обращается ко всем неравнодушным с просьбой помочь в поисках владельца. Судя по поведению животного, оно ручное и привыкло к общению с людьми.
На данный момент хорек временно размещен на передержке и даже завел нового четвероногого друга.
Если вы узнали этого хорька или знаете его хозяев, пожалуйста, звоните по телефону: +7 (983) 617−55−57.
Ранее рассказывали, что в соцсетях завирусился танец медведя-стриптизера из Красноярского края.