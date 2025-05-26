Прикамье вошло в число победителей национального конкурса достопримечательностей

В рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» прошел конкурс достопримечательностей «От южных морей до полярного края». На него было заявлено более 500 достопримечательностей со всей страны, из них вышли в финал 244. Победителями народного голосования стали 30 объектов, они войдут в маршрутную карту программы.