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Прикамье вошло в число победителей национального конкурса достопримечательностей

В рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» прошел конкурс достопримечательностей «От южных морей до полярного края».

В рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» прошел конкурс достопримечательностей «От южных морей до полярного края». На него было заявлено более 500 достопримечательностей со всей страны, из них вышли в финал 244. Победителями народного голосования стали 30 объектов, они войдут в маршрутную карту программы.

Среди отмеченных достопримечательностей Пермского края — Пермский музей кукол, музей-заповедник «Сользавод», Чердынский краеведческий музей и другие, а также онлайн-галереи «Россия — первая в мире!» и «Памятные места Великой Победы». Объекты региона, связанные с историей Великой Отечественной войны, войдут в федеральный проект «Территория Победы». Они будут представлены в экспозициях Музея Победы и музеев по всей стране.