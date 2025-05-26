Назван самый сложный для российских школьников экзамен

Русский язык возглавляет список наиболее сложных дисциплин в рамках итоговой аттестации для учащихся, показало исследование онлайн-школы подготовки к экзаменам.
С трудностями при освоении предмета сталкиваются 27% девятиклассников и 20% выпускников. Математические дисциплины занимают вторую позицию: базовый курс вызывает сложности у 25% опрошенных из средней школы, а профильный уровень — у 17% одиннадцатиклассников. Бронзу рейтинга делят ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию, которые считают проблемными 10% и 15% учащихся соответственно, несмотря на популярность предмета — его выбрали 44% сдающих ОГЭ и 38% выпускников.
Подготовка к экзаменам требует от старшеклассников значительных временных затрат: 38% выпускников посвящают занятиям 3−4 часа ежедневно, тогда как 45% девятиклассников ограничиваются 1−2 часами. Подавляющее большинство респондентов (85%) связывают результат с уровнем знаний и интенсивностью подготовки, однако почти половина (48%) упоминают роль везения, а 43% — важность контроля стресса. Такие данные которого приводит «Газета.Ru».
Эмоциональное выгорание стало частым спутником экзаменационного марафона: 38% учащихся испытывают его острую форму, 36% — умеренную, и лишь 26% практически не сталкиваются с этим состоянием. Для восстановления сил подростки чаще всего используют здоровый сон (61%), аудиоконтент (58%) и общение с близкими (47%). Родительская поддержка оказывается критически значимой — 41% опрошенных регулярно обсуждают подготовку с семьей, тогда как помощь друзей не играет ключевой роли для 42% респондентов.
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