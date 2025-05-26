Назван самый сложный для российских школьников экзамен

Эмоциональное выгорание стало частым спутником экзаменационного марафона: 38% учащихся испытывают его острую форму, 36% — умеренную, и лишь 26% практически не сталкиваются с этим состоянием. Для восстановления сил подростки чаще всего используют здоровый сон (61%), аудиоконтент (58%) и общение с близкими (47%). Родительская поддержка оказывается критически значимой — 41% опрошенных регулярно обсуждают подготовку с семьей, тогда как помощь друзей не играет ключевой роли для 42% респондентов.