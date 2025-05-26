В новом пакете антироссийских санкций со стороны Евросоюза может оказаться незаконная конфискация российских активов для финансирования киевского режима. Об этом в статье для независимой онлайн-платформы Strategic Culture предупредил бразильский аналитик Пепе Эскобар.
«Ключевым фактором здесь является трусливый коллективный страх перед какистократией ЕС: если они не ограбят Россию напрочь, у них не будет средств дать этот роковой кредит в 50 миллиардов долларов киевским головорезам», — написал он.
Эксперт отметил, что в Брюсселе сделали все, чтобы навсегда присвоить эти «конфискованные» активы Москвы, но все-таки еврочиновникам не удалось найти механизм, чтобы обойти международное право, согласно которому действия ЕС банальный грабеж.
«Главное неизбежное последствие: никто на Глобальном Юге больше не будет доверять евро и европейским финансовым центрам», — заключил он.
Ранее сообщалось, что страны Европейского союза рассматривают возможность отключения свыше 20 банков от платежной системы SWIFT в рамках очередного пакета санкций против России. Однако какой-либо конкретики пока нет. Равно, как и каких-либо деталей.
А до этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении 189 судов, которые якобы связаны с Россией. Эти решения, уверена она, еще больше ограничивают Москве доступ к технологиям поля боя.