Какие казахские традиции и обряды внесены в список ЮНЕСКО

Репрезентативный список нематериального культурного наследия (НКН) человечества — это перечень, составляемый ЮНЕСКО, в который включаются культурные практики, традиции, обряды, знания и умения, отражающие разнообразие и богатство мирового культурного наследия.
Его основная цель — повышение осведомленности о важности нематериального наследия и обеспечение его видимости на международном уровне, говорится в национальном докладе «Живое наследие Казахстана — 2024», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
В настоящее время в репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО зафиксировано 788 элементов, представляющих культурное наследие 150 стран.
Ценность списка заключается в том, что он способствует сохранению и популяризации культурных традиций, а также развитию межкультурного диалога и взаимопонимания, укрепляет национальную и культурную идентичность народов.
Включение в этот список элементов повышает их престиж, привлекает внимание к уникальным традициям и способствует их передаче будущим поколениям, считают авторы доклада.
Кроме того, это открывает возможности для развития культурного туризма, получения финансовой поддержки и реализации образовательных программ.
Такой статус способствует вовлечению местных сообществ в процесс сохранения их культурных практик, делая их активными участниками в охране наследия.
«В списке представлены элементы со всего мира, от традиционной казахской домбры до аргентинского танго и японского театра, что подчеркивает многообразие культурного наследия человечества», — отмечается в национальном докладе «Живое наследие Казахстана — 2024».
Сколько элементов нематериального культурного наследия внесено в список ЮНЕСКО от Казахстана.
На сегодняшний день в репрезентативный список ЮНЕСКО внесены 14 элементов нематериального культурного наследия Республики Казахстан:
Включение в репрезентативный список ЮНЕСКО говорит о социально-культурной значимости этих элементов нематериального культурного наследия для населения, отдельных сообществ.
Это также способствует реализации комплексных мер, направленных на популяризацию элемента (как в пределах страны, так и за рубежом) и созданию условий для их сохранения и продвижения среди различных возрастных групп.
Включение элементов НКН в список стимулирует и господдержку инициатив, направленных на их защиту.
В условиях глобализации, когда традиционное культурное наследие подвержено трансформациям и риску утраты, такая поддержка приобретает особую значимость, подчеркивается в докладе.
Помимо этого, признание каждого элемента, включенного в репрезентативный список, открывает новые возможности для культурного обмена и сотрудничества на международном уровне.
«Это способствует укреплению национальной идентичности, развитию внутреннего и международного туризма, а также привлечению внимания исследователей и представителей творческих профессий, заинтересованных в изучении и сохранении традиций», — объясняется в национальном докладе «Живое наследие Казахстана — 2024».
Что сейчас находится на рассмотрении в ЮНЕСКО от Казахстана.
В настоящее время на рассмотрении ЮНЕСКО находятся три заявки, номинированные нашей страной.
Национальная заявка по внесению Салбурын — казахской конной охоты с соколами и собаками тазы — подана в 2021 году.
Вторая заявка (многонациональная) — по традиционному искусству войлоковаляния Киiз басу — внесена в марте 2024 года Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Кыргызстаном, Монголией, Таджикистаном, Турцией и Узбекистаном.
Еще одна заявка, также многонациональная — традиционная вышивка Кесте/Сюзане — внесена в марте 2024 года совместно с Таджикистаном и Узбекистаном.
Справочно. Национальный доклад «Живое наследие Казахстана — 2024» описывает работу, проведенную в РК в 2018—2023 годах по сохранению и продвижению нематериального культурного наследия в рамках Конвенции ЮНЕСКО 2003 года. В нем представлены сведения об элементах культурного наследия и мерах по их охране. Подробнее с докладом можно ознакомиться по ссылке.
Отметим, что 21 декабря 2011 года Казахстан ратифицировал (утвердил — Ред.) Конвенцию ЮНЕСКО 2003 года.
ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры.