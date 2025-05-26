«Готовим панамки»: синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве летом

— В этом году зима удивила москвичей плюсовыми температурами и отсутствием снега, — отмечает Позднякова. — Но некоторые синоптики говорили, что природа возьмет свое в другом сезоне. И холода действительно пришли весной. Будем надеяться, что майским снегом природа шарахнула и все расставила по своим местам, а лето будет теплое. Первая половина мая на всей европейской территории страны была холодная. Но мы погоду оцениваем по календарным месяцам. А в природе свои циклы, и они не всегда совпадают с календарем. Период теплой погоды может начаться в конце мая и завершиться в середине июня. Пока сложно сказать, как будут распределены температуры внутри каждого месяца сезона.