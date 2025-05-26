«Готовим панамки»: синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве летом

Снег и морозы позади. А впереди — лето, каникулы, сезон отпусков. Предварительным прогнозом погоды на весь будущий сезон поделилась главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Весна близится к завершению, и мы начинаем строить планы на лето, рассказывает синоптик:
— Погода в этом играет не последнюю роль. Зарубежные модели прогноза погоды на предстоящий сезон почти единодушны: в Москве лето состоится. В июне в столице многолетняя средняя месячная температура воздуха составляет 17,4 градуса. А в нынешнем году норма по температуре воздуха может быть перевыполнена на 1−1,5 градуса. Велика вероятность, что даже в первом месяце лета максимальная температура воздуха несколько дней будет достигать +30 градусов. В прошлом июне в Москве первый и два последних дня месяца были с температурой выше +30. Что касается дождей, то шесть моделей из восьми прогнозируют июньский дефицит осадков. В общем, постоянных ливней, как в прошлом году, не ждем.
Следующие месяцы лета также настраивают москвичей на тепло и дефицит осадков.
— В этом году зима удивила москвичей плюсовыми температурами и отсутствием снега, — отмечает Позднякова. — Но некоторые синоптики говорили, что природа возьмет свое в другом сезоне. И холода действительно пришли весной. Будем надеяться, что майским снегом природа шарахнула и все расставила по своим местам, а лето будет теплое. Первая половина мая на всей европейской территории страны была холодная. Но мы погоду оцениваем по календарным месяцам. А в природе свои циклы, и они не всегда совпадают с календарем. Период теплой погоды может начаться в конце мая и завершиться в середине июня. Пока сложно сказать, как будут распределены температуры внутри каждого месяца сезона.
А вот по поводу последних дней мая прогнозы уже более точные. В завершающей пятидневке мая температура будет превышать +25 градусов. Готовим солнцезащитные очки, панамки и крем от загара.
Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос»:
— Июнь звезд с неба хватать не будет, однако, не спеша, выровняет климатические перекосы и постепенно вступит в свои права. Что касается купального сезона, то он не наступит с началом календарного лета — вода еще будет холодная и прогреется до нужной кондиции не раньше второй декады июня — ближе к середине месяца.