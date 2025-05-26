Школьники считают русский язык самым сложным экзаменом ЕГЭ и ОГЭ

Среди сложных предметов также выделяют математику и обществознание. По мнению респондентов, успех на экзамене на 85 процентов зависит от качества подготовки и объема знаний. Важными факторами также названы везение (48 процентов) и уровень стресса (43 процента). Полноценный отдых и сон, музыка или подкасты, а также разговоры с друзьями и близкими помогают старшеклассникам справляться с переживаниями (61 процент, 58 процентов и 47 процентов, соответственно). Поддержка родителей важнее (41 процент), чем поддержка друзей, передает Газета.ру.