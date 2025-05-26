Школьники считают русский язык самым сложным экзаменом ЕГЭ и ОГЭ

Согласно исследованию платформы «Умскул», русский язык является самым сложным предметом для 27 процентов девятиклассников и каждого пятого одиннадцатиклассника, сдающих ОГЭ и ЕГЭ соответственно.
По данным портала, на подготовку к экзаменам выпускники тратятв среднем от трех до четырех часов в день, и более половины из них испытывают выраженное эмоциональное выгорание.
Среди сложных предметов также выделяют математику и обществознание. По мнению респондентов, успех на экзамене на 85 процентов зависит от качества подготовки и объема знаний. Важными факторами также названы везение (48 процентов) и уровень стресса (43 процента). Полноценный отдых и сон, музыка или подкасты, а также разговоры с друзьями и близкими помогают старшеклассникам справляться с переживаниями (61 процент, 58 процентов и 47 процентов, соответственно). Поддержка родителей важнее (41 процент), чем поддержка друзей, передает Газета.ру.
В России 21 мая начался основной период сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ). К аттестации допускаются ученики 9-х классов. От того, сколько предметов и на какой балл они сдадут, зависит, перейдет ли школьник в старшую школу (10-й и 11-й классы) или продолжит обучение в колледже. Что изменилось в ОГЭ в 2025 году и как школьнику подготовиться к сдаче экзаменов психологически — в материале «Вечерней Москвы».