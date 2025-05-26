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Суд арестовал имущество бывшего мэра Владивостока Николаева

Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев может лишиться активов.

Источник: Аргументы и факты

Активы бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева могут быть обращены в доход государства, передает РИА Новости.

Сообщается, что Ленинский районный суд Владивостока арестовал активы Николаева по иску Генпрокуратуры в рамках контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности.

Кроме бывшего градоначальника, в числе ответчиков значатся его сестра Виктория Николаева, ряд физических лиц, ряд копаний во Владивостоке, включая ООО «Атлантикс», учредителем которой является Николаев. Учредителем некоторых компаний выступает Раиса Николаева.

В числе третьих лиц указано Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Отмечается, что Генпрокуратура просит суд обратить в доход государства недвижимое имущество, принадлежащее ответчикам. Суд наложил на активы арест.

Предварительное судебное заседание назначено на 25 июня.

Напомним, Владимир Николаев занимал пост мэра Владивостока в 2004—2008 годах.

В апреле суд арестовал имущество экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева на 276 млн рублей.