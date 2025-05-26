Суд арестовал имущество бывшего мэра Владивостока Николаева

Кроме бывшего градоначальника, в числе ответчиков значатся его сестра Виктория Николаева, ряд физических лиц, ряд копаний во Владивостоке, включая ООО «Атлантикс», учредителем которой является Николаев. Учредителем некоторых компаний выступает Раиса Николаева.