В Красноярске ищут дом для щенка из сериала «Ронин»

В Красноярске разыскивается новый дом для щенка по кличке Ветерок, ставшего звездой сериала «Ронин».
Малыш, также известный как Ветер, в настоящее время проживает в приюте «Алькин дом». Его судьба привлекла внимание после того, как волонтер, участвовавший в съемках нового сезона сериала, предложил взять его на кастинг.
Ветерок успешно прошел отбор благодаря своей харизме и умению выполнять команды, что сделало его любимцем съемочной группы. Однако, после завершения съемок артисты не могут забрать его с собой и выражают беспокойство о будущем щенка.
Главный герой сериала, Дмитрий Паламарчук, записал трогательное обращение к жителям Красноярска с просьбой помочь приюту и обратить внимание на Ветерка. В видео актер держит щенка на руках и рассказывает о его истории:
«Друзья! Этот замечательный малыш по имени Ветерок приехал к нам из собачьего приюта…».
Щенку около трех месяцев, у него есть брат и сестра, которые также находятся в приюте. Собачья семья была спасена волонтерами после того, как жители города заметили, что щенкам угрожает опасность. Теперь они ждут своих новых хозяев.
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