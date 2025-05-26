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Топ-5 главных новостей в Молдове 26 мая 2025: В Кишиневе под видом квартиры продается развалина с дырявой крышей за 21 тысячу евро; как Молдова стала «свободной зоной» для маньяков; чем ближе парламентские вы

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 26 мая 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 26 мая 2025:

1. Покупаем, пока не подорожало: В Кишиневе под видом квартиры продается развалина с дырявой крышей за 21 тысячу евро — эксперты говорят, что дешевле не будет.

2. Наша страна стала «свободной зоной» для преступников: Что делал в Молдове лидер неонацистского «культа маньяков-убийц» «Командир Мясник».

3. Чем ближе парламентские выборы в Молдове, тем агрессивнее атаки на СМИ и интернет-площадки: Цензуре подвергаются даже дружеские беседы в социальных сетях.

4. Бей чужих, чтоб свои боялись: Уже даже представителей Евросоюза задерживают в Кишиневском аэропорту — на всякий случай.

5. Что ждет валютный мир к осени: Какую роль сыграет евро в судьбе сбережений для жителей Молдовы.

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