Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 26 мая 2025:
1. Покупаем, пока не подорожало: В Кишиневе под видом квартиры продается развалина с дырявой крышей за 21 тысячу евро — эксперты говорят, что дешевле не будет.
2. Наша страна стала «свободной зоной» для преступников: Что делал в Молдове лидер неонацистского «культа маньяков-убийц» «Командир Мясник».
3. Чем ближе парламентские выборы в Молдове, тем агрессивнее атаки на СМИ и интернет-площадки: Цензуре подвергаются даже дружеские беседы в социальных сетях.
4. Бей чужих, чтоб свои боялись: Уже даже представителей Евросоюза задерживают в Кишиневском аэропорту — на всякий случай.
5. Что ждет валютный мир к осени: Какую роль сыграет евро в судьбе сбережений для жителей Молдовы.
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