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Трамп сообщил, что на Уиткоффа напал лебедь во время игры в гольф

Президент США Дональд Трамп сообщил о неожиданном происшествии, случившемся с его спецпосланником Стивом Уиткоффом во время игры в гольф. По словам американского лидера, он подвергся нападению лебедя. Инцидент произошёл в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Об этом республиканец написал в своей социальной сети Truth Social.

«Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта. Моего друга укусили в Бедминстере», — рассказал хозяин Белого дома.

К посту Трамп прикрепил фотографию, на которой спецпосланник пытается защититься от белого лебедя. Причина агрессивного поведения птицы не уточняется.

Ранее в Кремле раскрыли интересную деталь о разговоре президента России Владимира Путина и Дональда Трампа. Во время беседы использовался последовательный перевод. Российский лидер, владеющий английским языком, мог слышать оригинальную речь республиканца и формировать своё мнение о сказанном ещё до перевода.