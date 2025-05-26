Трамп сообщил, что на Уиткоффа напал лебедь во время игры в гольф

«Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта. Моего друга укусили в Бедминстере», — рассказал хозяин Белого дома.
К посту Трамп прикрепил фотографию, на которой спецпосланник пытается защититься от белого лебедя. Причина агрессивного поведения птицы не уточняется.
Ранее в Кремле раскрыли интересную деталь о разговоре президента России Владимира Путина и Дональда Трампа. Во время беседы использовался последовательный перевод. Российский лидер, владеющий английским языком, мог слышать оригинальную речь республиканца и формировать своё мнение о сказанном ещё до перевода.