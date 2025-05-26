Парк Павлика Морозова может получить новый статус

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вынес проект о присвоении парку такого статуса на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу.
Парк площадью 56 360 квадратных метров расположен в границах улиц Белинского — Луначарского. Культурный садово-парковый ландшафт образован различными древесно-кустарниковыми насаждениями, имеющими декоративную и эстетическую ценность. В парке насчитывается 14 видов кустарников и 1118 деревьев 15 видов. Среди деревьев преобладают яблоня ягодная, клен ясенелистный и тополь бальзамический, а среди кустарников — сирень обыкновенная, акация желтая, кизильник блестящий, сообщил портал Екатеринбург.рф.
В рекреационном пространстве расположены три спортплощадки и две детских площадки, а также территория для выгула собак. Растения здесь сочетаются с дорожно-тропиночной сетью и элементами благоустройства (скамейки, качели, урны, фонари вдоль дорожек, детские и спортивные площадки) создают благоприятные условия для перемещения и отдыха гостей парка.
Режим особой охраны в границах территорий, на которых расположены городские парки, запрещает какую-либо хозяйственную и иную деятельность, отрицательно влияющую на их экологическое и санитарное состояние. Основной формат разрешенного использования ООПТ — благоустройство территории. В числе мер, которые нужны для сохранения ООПТ, расширение ассортимента видов и сортов декоративных культурных растений, санитарно-оздоровительные мероприятия (обрезка деревьев и кустарников
Руководство Екатеринбурга ведет планомерную работу по присвоению статуса ООПТ. К 2035 году планом Стратегического развития Екатеринбурга предусмотрено увеличение таких территорий до 40 единиц.
В апреле глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что до конца года статус ООПТ планируется придать скверу имени Кирова (участок в границах улицы Мира и проспекта Ленина), скверу на улице Мичурина (пересечение проспекта Ленина и улицы Мичурина), а также парку имени Блюхера.
Также градоначальник сообщил о планах по озеленению уральской столицы в 2025 году. Весной специалисты Екатеринбургского лесничества на 10 гектарах посадят более 20 тысяч саженцев хвойных растений.
«Летом уральскую столицу украсят 54 тысячи квадратных метров цветочных культур, — заявил Алексей Орлов. — Высадка деревьев в скверах и парках будет проводиться “Зеленстроем” осенью. Все растения подбираются так, чтобы они хорошо адаптировались к городской среде».