Парк Павлика Морозова может получить новый статус

Режим особой охраны в границах территорий, на которых расположены городские парки, запрещает какую-либо хозяйственную и иную деятельность, отрицательно влияющую на их экологическое и санитарное состояние. Основной формат разрешенного использования ООПТ — благоустройство территории. В числе мер, которые нужны для сохранения ООПТ, расширение ассортимента видов и сортов декоративных культурных растений, санитарно-оздоровительные мероприятия (обрезка деревьев и кустарников и т. п. ).