В Перми водитель такси помешал мошенникам забрать деньги у пенсионерки

Приехав на место, водитель потребовал от подошедшего к нему молодого человека назвать данные бабушки, но «внук» их, конечно, не знал. Таксист пригрозил, что сфотографирует «внука» при передаче пакета, и молодой человек убежал. Водитель решил сообщить о произошедшем в полицию. По дороге таксисту поступали звонки от мошенников с претензиями, что тот не выполнил заказ.