В Перми водитель такси помешал мошенникам забрать деньги у пенсионерки

Мужчина, работающий таксистом, 14 мая получил заказ на ул. Декабристов. Прибыв на место вызова, водитель стал ожидать клиента. Через некоторое время к машине подошла пенсионерка, подала пакет с деньгами и попросила доставить его внуку в центр Перми.
Таксист заподозрил неладное. Он попытался донести до старушки, что ее явно обманывают аферисты, но та настаивала. Тогда водитель направился по новому адресу.
Приехав на место, водитель потребовал от подошедшего к нему молодого человека назвать данные бабушки, но «внук» их, конечно, не знал. Таксист пригрозил, что сфотографирует «внука» при передаче пакета, и молодой человек убежал. Водитель решил сообщить о произошедшем в полицию. По дороге таксисту поступали звонки от мошенников с претензиями, что тот не выполнил заказ.
В полиции внимательно выслушали водителя и подтвердили, что его услугами пытался воспользоваться аферист. И что 150 тысяч рублей, которые оказались в пакете, злоумышленники обманным путем выманили у пожилой пермячки. Правоохранители сразу же посетили пенсионерку — и узнали, что это не единственный случай такого рода, произошедший с ней.
Установлено, что ей позвонила девушка, представилась советником юстиции и сообщила, что пермячку подозревают в преступлении, так как с ее счетов совершаются переводы средств на Украину. Звонившая настоятельно рекомендовала заблокировать все счета, снять деньги и передать их курьеру для декларирования в налоговом органе. Пожилая женщина последовала указаниям незнакомки и за несколько дней передала приезжавшим таксистам 1 миллион 760 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.