В Башкирии ожидают заморозки по ночам и жару в дневное время

В начале недели в Башкирии пообещали переменчивую погоду. Прогноз на 26, 27 и 28 мая передали в Башгидрометцентре.
По предоставленным данным, в понедельник, 26 мая, ожидается северо-западный ветер и температуру днем до +19, +24°.
Во вторник, 27 мая, ночью будет +5, +10°, в горных районах до +1°, днем +22, +27°.
К среде, 28 мая пообещали порывистый ветер. По ночам температура поднимется до +5, +10°, днем спрогнозировали +22, +27°.
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