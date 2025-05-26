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В Башкирии ожидают заморозки по ночам и жару в дневное время

Синоптики передали прогноз погоды на начало недели.

Источник: Комсомольская правда

В начале недели в Башкирии пообещали переменчивую погоду. Прогноз на 26, 27 и 28 мая передали в Башгидрометцентре.

По предоставленным данным, в понедельник, 26 мая, ожидается северо-западный ветер и температуру днем до +19, +24°.

Во вторник, 27 мая, ночью будет +5, +10°, в горных районах до +1°, днем +22, +27°.

К среде, 28 мая пообещали порывистый ветер. По ночам температура поднимется до +5, +10°, днем спрогнозировали +22, +27°.

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