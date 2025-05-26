Синюю подсветку включили на новосибирском театре оперы и балета

Вечером 25 мая жители Новосибирска заметили, что НОВАТ окрасился в синий цвет. Почему театр оперы и балета сменил цвет архитектурной подсветки, объяснили в поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск».
— НОВАТ традиционно сменил цвет архитектурной подсветки на оттенки синего в поддержку акции «Освети дорогу домой», — объяснили в поисковом отряде.
Данная акция была приурочена к Международному дню пропавших детей, который отмечается 25 мая. Символом этого дня выступает голубая незабудка, поэтому театр и включил соответствующего цвета подсветку.