Первый урожай дыни собрали на юге Казахстана

Подача поливной воды аграриям области началась еще в марте. При этом воду получают те хозяйства, которые заключили соответствующие договоры с нашим филиалом. На сегодня с крестьянскими хозяйствами региона заключено 8892 соглашения на подачу более 2,4 млрд кубометров воды для полива более 275 тыс га полей. Из них уже подано 672,8 млн кубометров воды.