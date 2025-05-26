Первый урожай дыни собрали на юге Казахстана

Как сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана, благодаря ранней подаче поливной воды на поля, аграрии Жетысайского района получили тыквину раньше срока.
По данным Туркестанского филиала «Казводхоза», на сегодня аграриям Жетысайского района подано 39,5 миллионов кубометров воды для полива 12 578 гектаров сельскохозяйственных полей, на которых выращиваются бахчевые культуры.
Подача поливной воды аграриям области началась еще в марте. При этом воду получают те хозяйства, которые заключили соответствующие договоры с нашим филиалом. На сегодня с крестьянскими хозяйствами региона заключено 8892 соглашения на подачу более 2,4 млрд кубометров воды для полива более 275 тыс га полей. Из них уже подано 672,8 млн кубометров воды.
Сами аграрии довольны полученным урожаем. Несмотря на непростые условия, мы получаем воду в нужном объеме, сказали фермеры.
Год назад в Туркестанской области получили первый урожай бананов. Теперь его намерены выращивать в промышленных масштабах.
К слову, споры о том, дыня — это ягода или фрукт, до сих пор продолжаются.
Эксперты объяснили, что плод дыни правильно называть тыквиной, так как полость у нее как у тыквы и она относится к семейству тыквенных.