Администрация Екатеринбурга рассказала о запланированных на лето событиях

Откроет череду культурных мероприятий День защиты детей, в рамках которого будет организован фестиваль впечатлений «Арт-пикник», сообщает Екатеринбург.рф. На центральной аллее в Парке Маяковского для детей и взрослых подготовят мастер-классы, спектакли и активности на свежем воздухе.
Там же пройдет традиционный фестиваль «Читай, Екатеринбург», посвященный чтению и интеллектуальным развлечениям.
Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение», впервые организованный в прошлом году, пройдет в Историческом сквере 7 и 8 июня. На 30 площадках запланировано проведение выставок мотоциклов, мотоспортивных шоу, спортивных и театральных мероприятий, показов кино, турниров по шахматам и других активностей. Ведущим артистом в концертной программе фестиваля станет Найк Борзов.
В День России 12 июня в Екатеринбурге пройдет концерт «Хором славим Россию». На лестнице, идущей к памятнику Татищеву и Де Геннину, выступит тысячный хор, присоединиться к которому сможет любой житель или гость города.
Одним из самых массовых мероприятий станет фестиваль «Уральская ночь музыки», он будет организован 27 июня на более чем 150 открытых и закрытых площадках. С 26 по 29 июня в рамках традиционного марафона классической музыки «Безумные дни» пройдут 120 концертов в девяти залах, с участием шести тысяч музыкантов.
Для ценителей джаза подготовили фестиваль «Послушайте» (2 августа, сцена Летнего театра Парка Маяковского). Здесь сыграют Muchachos Band, биг-бенд Tropical Winds, певица Меги Гогитидзе, заслуженный артист России Евгений Маргулис.
16 августа Екатеринбург отметит День города. Праздник по традиции займет целую неделю с массой активностей: концерты, гастрономические шоу, танцевальными марафоны, флешмобы.
В август на Плотинке соберутся издатели, писатели, литературные критики и просто книголюбов на фестивале «Красная строка» (22 — 24 августа). Знатоки комиксов и аниме соберутся в парке ТРЦ «Радуга Парк» на фестивале гик-культуры «ГикКон» 29 и 30 августа.