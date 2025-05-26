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Администрация Екатеринбурга рассказала о запланированных на лето событиях

Директор Департамента культуры Администрации Екатеринбурга Илья Марков на пресс-конференции ТАСС рассказал о ярких событиях, которые горожане и гости уральской столицы смогут посетить этим летом.

Откроет череду культурных мероприятий День защиты детей, в рамках которого будет организован фестиваль впечатлений «Арт-пикник», сообщает Екатеринбург.рф. На центральной аллее в Парке Маяковского для детей и взрослых подготовят мастер-классы, спектакли и активности на свежем воздухе.

Там же пройдет традиционный фестиваль «Читай, Екатеринбург», посвященный чтению и интеллектуальным развлечениям.

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение», впервые организованный в прошлом году, пройдет в Историческом сквере 7 и 8 июня. На 30 площадках запланировано проведение выставок мотоциклов, мотоспортивных шоу, спортивных и театральных мероприятий, показов кино, турниров по шахматам и других активностей. Ведущим артистом в концертной программе фестиваля станет Найк Борзов.

В День России 12 июня в Екатеринбурге пройдет концерт «Хором славим Россию». На лестнице, идущей к памятнику Татищеву и Де Геннину, выступит тысячный хор, присоединиться к которому сможет любой житель или гость города.

Одним из самых массовых мероприятий станет фестиваль «Уральская ночь музыки», он будет организован 27 июня на более чем 150 открытых и закрытых площадках. С 26 по 29 июня в рамках традиционного марафона классической музыки «Безумные дни» пройдут 120 концертов в девяти залах, с участием шести тысяч музыкантов.

Для ценителей джаза подготовили фестиваль «Послушайте» (2 августа, сцена Летнего театра Парка Маяковского). Здесь сыграют Muchachos Band, биг-бенд Tropical Winds, певица Меги Гогитидзе, заслуженный артист России Евгений Маргулис.

16 августа Екатеринбург отметит День города. Праздник по традиции займет целую неделю с массой активностей: концерты, гастрономические шоу, танцевальными марафоны, флешмобы.

В август на Плотинке соберутся издатели, писатели, литературные критики и просто книголюбов на фестивале «Красная строка» (22 — 24 августа). Знатоки комиксов и аниме соберутся в парке ТРЦ «Радуга Парк» на фестивале гик-культуры «ГикКон» 29 и 30 августа.