Администрация Екатеринбурга рассказала о запланированных на лето событиях

Одним из самых массовых мероприятий станет фестиваль «Уральская ночь музыки», он будет организован 27 июня на более чем 150 открытых и закрытых площадках. С 26 по 29 июня в рамках традиционного марафона классической музыки «Безумные дни» пройдут 120 концертов в девяти залах, с участием шести тысяч музыкантов.