Школьники назвали самый страшный предмет на ОГЭ и ЕГЭ

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Русский язык оказался самым страшным предметом в программе ОГЭ и ЕГЭ для большинства школьников, пишет издание «Газета.ru» со ссылкой на опрос портала «Умскул».
«Самым сложным предметом в программе ОГЭ и ЕГЭ участники опроса считают русский язык — об этом сообщили 27% девятиклассников и каждый пятый ученик 11-го класса», — говорится в материале.
На втором месте оказались математика и профильная математика. С обществознанием возникают проблемы у 10% девятиклассников и 15% выпускников. При этом этот предмет в этом году является самым популярным: его выбрали 44% сдающих ОГЭ и 38% — ЕГЭ.