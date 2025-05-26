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Школьники назвали самый страшный предмет на ОГЭ и ЕГЭ

«Умскул»: русский язык оказался самым страшным экзаменом среди школьников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Русский язык оказался самым страшным предметом в программе ОГЭ и ЕГЭ для большинства школьников, пишет издание «Газета.ru» со ссылкой на опрос портала «Умскул».

«Самым сложным предметом в программе ОГЭ и ЕГЭ участники опроса считают русский язык — об этом сообщили 27% девятиклассников и каждый пятый ученик 11-го класса», — говорится в материале.

На втором месте оказались математика и профильная математика. С обществознанием возникают проблемы у 10% девятиклассников и 15% выпускников. При этом этот предмет в этом году является самым популярным: его выбрали 44% сдающих ОГЭ и 38% — ЕГЭ.