Генпрокуратура планирует обратить в пользу РФ активы экс-мэра Владивостока

Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев выступит одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры по иску об изъятии активов, полученных в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Об это информирует РИА Новости.
Сообщается, что иск подан еще в отношении ряда лиц и обществ с ограниченной ответственностью.
«Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым В. В. в период исполнения функций представителя власти», — сказала агентству РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.
Напомним, еще в 2007 году суд возбудил против Николаева, когда он занимал пост мэра краевой столицы, уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».
Ранее сообщалось, что другой бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет за коррупцию, отправится в зону специальной военной операции на Украине.