Российские школьники назвали самый страшный экзамен

А ранее жители России рассказали, как они готовились к экзаменам. Менее половины опрошенных отметили, что они всегда ответственно подходили к подготовке, а 17% делали всё в последний момент. Лишь 8% респондентов ходили к репетиторам и столько же — не готовились к экзаменам вовсе.