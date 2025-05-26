Российские школьники назвали самый страшный экзамен

На втором месте по уровню трудности оказались математика и профильная математика. Кроме того, среди сложных дисциплин значится обществознание, которое остаётся востребованным: 44% девятиклассников и 38% одиннадцатиклассников выбирают этот предмет.
В подавляющем большинстве респонденты отметили, что успешность на экзамене зависит прежде всего от уровня знаний и подготовки — так полагают 85% опрошенных. Более трети старшеклассников тратят на подготовку к ЕГЭ по 3−4 часа ежедневно, в то время как девятиклассники уделяют этому занятию 1−2 часа.
Кроме базовых факторов, учащиеся указывают важность удачи и способности справляться с эмоциональным напряжением. Около трети сталкиваются с выгоранием, а для восстановления используют отдых (61%), прослушивание музыки или подкастков (58%) и общение с близкими (47%).
Поддержка от родителей является весомее, чем от друзей. 41% участников опроса обсуждают подготовку к экзаменам с семьёй ежедневно, а 21% не считают помощь родителей значимой. 42% учеников мало обращают внимание на поддержку сверстников.
А ранее жители России рассказали, как они готовились к экзаменам. Менее половины опрошенных отметили, что они всегда ответственно подходили к подготовке, а 17% делали всё в последний момент. Лишь 8% респондентов ходили к репетиторам и столько же — не готовились к экзаменам вовсе.