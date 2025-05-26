The Economist: Россия сможет атаковать Украину роями из тысячи дронов

Российская армия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, что позволит ей атаковать Украину с использованием роев дронов, насчитывающих до тысячи единиц. Об этом сообщило британское издание The Economist.
— Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, что предполагает, что атаки роями по 1000 штук могут стать реальностью, — говорится в сообщении.
Авторы статьи отмечают, что украинская противовоздушная система обороны (ПВО) испытывает трудности с отражением подобных атак из-за дефицита зенитных ракет, изменения тактики российских войск и проблем с поставками из США.
Ранее западные СМИ сообщили, что по Украине в ночь 25 мая ударили 367 российских беспилотников, что стало самой крупной воздушной атакой с начала специальной военной операции.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, выразил недовольство недавним российским ударом по территории Украины, предположив, что стремление России захватить всю Украину может «привести к краху России». Однако он не объяснил, что именно имеет в виду.