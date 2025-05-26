Первый ЦЭ пройдет сегодня в Беларуси

Одиннадцатиклассники смогут написать один из профильных предметов, результаты которого будут учитываться при поступлении в вуз. Это могут быть математика, физика, биология, химия, история Беларуси, всемирная история, география, обществоведение, иностранный язык.
Второй ЦЭ — по русскому или белорусскому языку — состоится 29 мая.
Централизованный экзамен пройдет в 144 пунктах. Всего для сдачи испытания зарегистрировались 56 977 выпускников 11-х классов.
Самым популярным предметом на ЦЭ-2025, как и в предыдущие годы, будет русский язык — на него зарегистрировались более 46 тысяч человек. На втором месте математика — почти 19 тысяч учеников, а топ-3 замыкает белорусский язык — свыше 10 тысяч.
Результаты централизованных экзаменов станут известны до 11 июня.
Что можно и что нельзя на ЦЭ
Ранее Минобр в очередной раз напомнил о правилах сдачи испытания. Участники должны прибыть в пункт тестирования не позже, чем за 30 минут до начала, выложить телефоны и все электронные устройства при входе в здание, соблюдать деловой стиль одежды и иметь при себе паспорт, пропуск и черную ручку (для тех, кто сдает физику или химию, разрешается взять калькулятор).
Молодым людям разрешается выходить из аудитории (по уважительной причине) только в сопровождении педагога. При этом экзаменационные материалы и листы для записей остаются на рабочем месте в аудитории. Время нахождения вне класса включается в общее время прохождения экзамена.
Абитуриенты также могут завершить экзамен досрочно и покинуть аудиторию — необязательно ждать окончания испытания, если задания выполнены.
Во время ЦЭ нельзя фотографировать тестовые задания, разговаривать с другими участниками, меняться с ними местами, экзаменационными материалами, использовать помощь других лиц, произвольно выходить из аудитории, выносить экзаменационные материалы и письменные заметки, фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов и заполнять бланк после окончания времени, отведенного на сдачу испытания.
Участники ЦЭ и ЦТ, которые нарушат данные требования, будут удаляться с экзамена.