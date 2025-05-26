Первый ЦЭ пройдет сегодня в Беларуси

Ранее Минобр в очередной раз напомнил о правилах сдачи испытания. Участники должны прибыть в пункт тестирования не позже, чем за 30 минут до начала, выложить телефоны и все электронные устройства при входе в здание, соблюдать деловой стиль одежды и иметь при себе паспорт, пропуск и черную ручку (для тех, кто сдает физику или химию, разрешается взять калькулятор).