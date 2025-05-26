Экс-глава Белорецкого района Башкирии стал инструктором-проводником

Бывший глава Белорецкого района Башкирии 58-летний Андрей Иванюта стал инструктором-проводником. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Ранее экс-чиновник, который ушел по собственному желанию со своего поста в декабре прошлого года, говорил, что намерен заняться туризмом.
«Я прошел обучение и теперь числюсь в федеральном реестре инструкторов-проводников, — поделился он новостью. — Сначала сдавал теорию в Федерации спортивного туризма, а потом — практику: водные и пешие маршруты, первая помощь, сложные ситуации. Было непросто, но безумно интересно».
Андрей Иванюта добавил, что во время обучения «вспомнил старые навыки, подтянул знания и теперь готов вести группы официально».