Экс-глава Белорецкого района Башкирии стал инструктором-проводником

«Я прошел обучение и теперь числюсь в федеральном реестре инструкторов-проводников, — поделился он новостью. — Сначала сдавал теорию в Федерации спортивного туризма, а потом — практику: водные и пешие маршруты, первая помощь, сложные ситуации. Было непросто, но безумно интересно».