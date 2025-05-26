В Ростехе объяснили, за счет чего новейшая ракета «Булат» может в четыре раза увеличить боезапас

Новейшая ракета 9М134 «Булат» за счёт своего веса может увеличить боезапас расчёта противотанкового ракетного комплекса в четыре раза. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).
Также отмечается, что она обладает повышенной вариативностью поражения цели.
«Изделие 9М134 легче управляемой ракеты Корнет, это позволяет расчёту до четырёх раз увеличить боезапас, таким образом повышается разнообразие и вариативность средств поражения», — говорят представители госкорпорации.
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