В Ростехе объяснили, за счет чего новейшая ракета «Булат» может в четыре раза увеличить боезапас

Новейшая ракета 9М134 «Булат» за счёт своего веса может увеличить боезапас расчёта противотанкового ракетного комплекса в четыре раза. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).