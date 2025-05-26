Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярском Татышев-парке установили почтовый ящик для открыток

В Татышев-парке теперь есть возможность отправить настоящую открытку.

В Татышев-парке теперь есть возможность отправить настоящую открытку.

Новый почтовый ящик был установлен на детской площадке «Маленький Татышев».

Посетители парка могут выбрать открытки с изображениями острова, Красноярска и милых сусликов. Открытки доступны на стойке администратора визит-центра. После того как гости подпишут свои сообщения, они могут опустить их в почтовый ящик.

Ящик будет вскрываться раз в неделю, а все отправленные открытки будут доставляться по указанным адресам.

Ранее рассказывали, что в Красноярске разыскивают владельца потерявшегося хорька.