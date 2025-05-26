В красноярском Татышев-парке установили почтовый ящик для открыток

В Татышев-парке теперь есть возможность отправить настоящую открытку.
Новый почтовый ящик был установлен на детской площадке «Маленький Татышев».
Посетители парка могут выбрать открытки с изображениями острова, Красноярска и милых сусликов. Открытки доступны на стойке администратора визит-центра. После того как гости подпишут свои сообщения, они могут опустить их в почтовый ящик.
Ящик будет вскрываться раз в неделю, а все отправленные открытки будут доставляться по указанным адресам.
Ранее рассказывали, что в Красноярске разыскивают владельца потерявшегося хорька.