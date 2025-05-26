Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ливни и грозы ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Сильные дожди и грозы ожидаются местами по Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 77% 762 мм рт. ст. +16°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные дожди и грозы. Утром в отдельных районах возможен слабый туман.

Ветер переменных направлений 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +14…+20°С, местами воздух прогреется до+21…+24°С.

В Минске ожидается облачная с прояснениями погода, временами будет идти дождь, вероятность осадков составляет более 90%. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Столбик термометра поднимется в белорусской столице до +14…+16°С,

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, падение деревьев.

Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях, а ливни значительно снижают видимость и затрудняют движение транспорта вплоть до его полной остановки.

Кроме того, сильные дожди могут заблокировать людей в подвальных и заглубленных помещениях, в общественном и личном транспорте, а также привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.

Народные приметы на 25 мая

26 мая по народному календарю отмечали День Лукерьи Комарницы. Согласно приметам, появление комаров в эту дату символизировало наступление тепла, а наблюдения за погодой подготавливали к летнему сезону.

Народные приметы:

  • встречалось много комаров — к теплой погоде и обильному урожаю овса и ягод, мало или не было вовсе — к сухому лету с плохими всходами;
  • ласточки и стрижи летали низко — к дождю;
  • дул сильный ветер — к переменчивой погоде летом;
  • ясное утро и теплый день — к благоприятному июню;
  • шел дождь — к мокрому холодному началу лета.