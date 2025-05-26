«Сепарация не произошла»: психолог объяснила, что не так с 35-летним сыном Сябитовой

Роза Сябитова однажды уже запретила сыну жениться.
Сын главной телесвахи страны Розы Сябитовой и дальше будет испытать проблемы с личной жизнью, а все потому, что у него до сих пор не произошла сепарация. Об этом в разговоре с URA.RU заявила психолог Надежда Резенова, оценивая поднявшуюся шумиху вокруг 35-летнего Дениса.
«Сепарация, однозначно, не произошла. Это важный период, потому что если это не случилось, люди и дальше будут вести себя как маленькие дети. Денис в интервью говорит, что “потерял инструкцию от жизни”, так ее никому и не дают. Это приходит с опытом. А здесь мы видим, как паренек выбирает идти по проторенному и стабильному пути. Но когда не будет мамы, как он будет жить? Здесь налицо инфантильный мужчина», — говорит эксперт.
Денис начал появляться с мамой на разных ток-шоу и рассказывать о судьбе холостяка. После этого в сети разразились бурные обсуждения того, что мужчина не только живет с мамой, но и нормально не может формулировать свои мысли. Пользователи пришли к мнению, что сказывается влияние звездной мамы, которая принимает за сына все решения.
Не исключено, что такое поведение Дениса во взрослом возрасте обусловлено также тем, что в его жизни не было полноценного воспитания отца, говорит психолог. «Для любого сына очень важно, чтобы мама любила, а отец воспитывал. Только отец может научить мужскому поведению, реагированию. Если мама воспитывает, то чаще всего, конечно, это идет по женскому стилю. И если это так, то откуда мальчишке брать пример мужского поведения?» — поясняет Надежда Резенова.
В будущем если Денис решит жениться, также будет много подводных камней. В частности, такие мужчины выбирают женщин, похожих характером на маму: сильных, властных, контролирующих. «Но тут важно понимать, какие у них цели в этом браке, может быть, их вполне устроит и такая модель. Но в браке должны формироваться две взрослые здоровые личности, самодостаточные. А здесь получится, что один из членов семьи живет не в такой роли. И велика вероятность и не совсем психологических здоровых отношений в семье», — заключила эксперт.
Денис родился в первом браке ведущей «Давай поженимся!». В союзе с Михаилом Сябитовым у Розы также на свет появилась дочь Ксения.