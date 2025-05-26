«Сепарация не произошла»: психолог объяснила, что не так с 35-летним сыном Сябитовой

«Сепарация, однозначно, не произошла. Это важный период, потому что если это не случилось, люди и дальше будут вести себя как маленькие дети. Денис в интервью говорит, что “потерял инструкцию от жизни”, так ее никому и не дают. Это приходит с опытом. А здесь мы видим, как паренек выбирает идти по проторенному и стабильному пути. Но когда не будет мамы, как он будет жить? Здесь налицо инфантильный мужчина», — говорит эксперт.