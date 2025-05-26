Закулисный переговорный процесс по Украине продолжается в Стамбуле

Дипломатический источник в турецкой столице сообщил, что пока нет определенности относительно проведения следующего раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине именно в Турции, однако закулисные контакты продолжаются.
— Ведется закулисный переговорный процесс (по урегулированию конфликта на Украине — прим. «ВМ»), но пока никакой конкретики, — говорится в сообщении.
По его словам, конкретного решения о месте продолжения переговорного процесса пока не принято. Источник РИА Новости отметил, что Стамбул является удобной, проверенной и уже зарекомендовавшей себя площадкой для таких встреч.
Источник ТАСС также отметил, что наиболее вероятной площадкой проведения второго раунда переговоров между Россией и Украиной все еще остается турецкий Стамбул.
Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, главой МИД России Сергеем Лавровым, министром обороны Андреем Белоусовым, помощником президента РФ Владимиром Мединским и другими высокопоставленными чиновниками России.