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Осенью для россиян введут лимит на количество банковских карт

Предполагается, что россиянам запретят заводить более 20 банковских карт.

Источник: Аргументы и факты

Лимит на количество банковских карт будет введен в России осенью, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что на сегодняшний день речь идет о 20 картах на человека, при этом пять человек сможет взять в одном банке. Однако, по мнению Аксакова, это чрезмерно, поэтому инициатива еще будет обсуждаться, пишут «Известия».

Ожидается, что проект должен быть внесен в нижнюю палату в июне. «Много времени на ее принятие не потребуется», — сказал депутат.

В апреле президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества выдаваемых клиентам банковских карт и срока их действия.