Осенью для россиян введут лимит на количество банковских карт

Лимит на количество банковских карт будет введен в России осенью, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он отметил, что на сегодняшний день речь идет о 20 картах на человека, при этом пять человек сможет взять в одном банке. Однако, по мнению Аксакова, это чрезмерно, поэтому инициатива еще будет обсуждаться, пишут «Известия».
Ожидается, что проект должен быть внесен в нижнюю палату в июне. «Много времени на ее принятие не потребуется», — сказал депутат.
В апреле президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества выдаваемых клиентам банковских карт и срока их действия.