Сама же Украина в трансе — такого количества прилетов русских ракет и беспилотников она не знала уже давно. Некоторые говорят, что именно такого не было никогда. Украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский ожидаемо плачется и нюнит, обращаясь к Дональду Трампу то за очередной партией оружия. то за новой порцией антироссийских санкций.