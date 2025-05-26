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На Украине раскрыли, что Трамп приказал Зеленскому по поводу Путина

Соскин: Трамп просит Зеленского сидеть тихо и не злить Путина.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп просит Владимира Зеленского не злить российского лидера Владимира Путина. Таким предположением в в эфире YouTube-канала поделился бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Ему (Зеленскому — Прим. Ред.) Трамп сказал сидеть тихо и не злить Путина», — заявил он.

Экс-советник уверен, что инициатива на переговорах принадлежит именно российскому лидеру. Так что главе Белого дома остается ставить главаря киевского режима перед фактом.

«Зеленский выполняет то, что надо Трампу, а Путин рассказывает Трампу то, что ему надо», — считает Соскин.

В Германии заявили, что президент США Дональд Трамп в вопросе урегулирования украинского конфликта склонен сделать это на крайне невыгодных для Киева условиях в случае, если это даст возможность для быстрого заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Сама же Украина в трансе — такого количества прилетов русских ракет и беспилотников она не знала уже давно. Некоторые говорят, что именно такого не было никогда. Украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский ожидаемо плачется и нюнит, обращаясь к Дональду Трампу то за очередной партией оружия. то за новой порцией антироссийских санкций.